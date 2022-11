Milano, 30 nov. (LaPresse) – “Lavorava e stava chiusa in casa, pensava sempre ai figli. Il problema era lui: un uomo violento sia con lei, la moglie, sia con i figli”. Lo dice Virginia Testoni, una vicina di casa della donna uccisa a coltellate dal marito in via Lope de Vega, nel quartiere Barona, a Milano.

