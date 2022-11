Milano, 30 nov. (LaPresse) – “Lo Stato islamico ha diffuso un discorso del portavoce Abu Umar in cui annuncia la morte del suo leader Abu al-Hasan al-Qurashi e indica come nuovo emiro Abu al-Husayn al-Husayni”. Lo riferisce Rita Katz, direttrice del gruppo Site che monitora le attivit√† online dei gruppi jihadisti. “Questo contraddice notizie di una cattura di Abu al-Hasan in Turchia”, sottolinea Katz, aggiungendo che la morte giunge meno di un anno dopo la nomina a califfo di al-Qurashi.

