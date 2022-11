Palermo, 30 nov. (LaPresse) – Un falegname di 67 anni, Michele Pisciotta, è morto mentre stava facendo un sopralluogo in un cantiere edile per la ristrutturazione di un palazzo nella centralissima via Libertà a Palermo. Secondo quanto hanno accertato dai poliziotti del commissariato Libertà, l’uomo sarebbe caduto da un’impalcatura ad almeno sei metri d’altezza. L’artigiano ha colpito il suolo con la testa ed è morto all’istante. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ispettorato del lavoro che stanno verificando la dinamica dell’incidente e se il cantiere è in regola con le prescrizioni sulla sicurezza.

