Milano, 29 nov. (LaPresse) – Il giovane palestinese di 21 anni, Raed Ghazi Al-Nassan, è stato ucciso dai colpi sparati dall’esercito israeliano nella città di Al-Magher, a nord-est di Ramallah, in Cisgiordania. Lo rende noto l’agenzia Maan. Secondo l’attivista Kazem Haj Muhamma, i soldati israeliani hanno fatto irruzione nel villaggio e sparato contro un gruppo di ragazzi che tentava di fermarli. Il ragazzo è stato colpito al petto ed è stato trasportato all’ospedale Istishari di Ramallah, dove è morto per le ferite riportate. Raed Ghazi Al-Nassan è il quinto palestinese a perdere la vita negli scontri in Cisgiordania iniziati nella notte tra lunedì e maretedì.

