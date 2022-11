Roma, 27 nov. (LaPresse) – “Il Pd ha annunciato la sua manifestazione di partito per il 17 dicembre. Lasciamo che il Pd faccia la sua manifestazione di partito. Se fa la manifestazione per difendere il reddito di cittadinanza è cosa buona e giusta e auguro successo a questa manifestazione di partito”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervenendo alla trasmissione di Rai 3 “Mezz’ora in più”.

