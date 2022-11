Roma, 26 nov. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – secondo quanto si apprende – ha chiamato il sindaco di Napoli, Manfredi, per esprimere la vicinanza per quanto avvenuto a Casamicciola. Nel corso della telefonata il capo dello Stato ha anche espresso la riconoscenza per l’opera dei soccorritori messa in campo in queste ore.

