Roma, 25 nov. (LaPresse) – “Telefonata positiva con Jens Stoltenberg. Ho sottolineato l’impegno dell’Italia a difesa dei valori occidentali. Grato ai nostri militari impegnati in Kosovo e in tutte le missioni Nato. Rafforzeremo il nostro contributo per l’Alleanza atlantica. Insieme per difendere l’Ucraina”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

