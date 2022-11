Bruxelles, 25 nov. (LaPresse) – “Se l’Italia non prende le barche e non accetta la legge del mare e il porto più sicuro, non c’è alcun motivo per cui un Paese che debba fare i ricollocamenti, sia Francia o Germania, sia lo stesso che accoglie le imbarcazioni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno fracese, Gérald Darmanin, al suo arrivo al Consiglio straordinario Ue Affari interni.

