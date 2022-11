Bruxelles, 25 nov. (LaPresse) – A quanto si apprende da fonti di governo impegnate sul dossier migranti, al Consiglio straordinario Ue Affari interni attualmente in corso a Bruxelles, la discussione tra i partner Ue “si sta sviluppando in maniera proficua. Si registra una sostanziale comunanza di vedute tra i partecipanti. In particolare, si converge sull’esigenza di dare risposte e realizzare azioni concrete”.

