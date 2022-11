Roma, 25 nov. (LaPresse) – “Se il Pd vuol dimostrare di voler fare tesoro degli errori fatti in passato noi ci siamo. Se si vuole sedere a un tavolo di confronto con noi, assolutamente noi siamo disponibili qui come altrove. Ma ripeto, dobbiamo farlo con criterio. Con metodo, nel rispetto dei cittadini. Se questo percorso verrà condiviso sicuramente c’è la possibilità io credo, soprattutto adesso, di presentare alla Lombardia un’offerta competitiva a beneficio di tutta la comunità regionale lombarda”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervenendo in video collegamento ad una conferenza stampa dei consiglieri regionali lombardi del Movimento 5 stelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata