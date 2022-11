Roma, 25 nov. (LaPresse) – “A ottobre 2022 si stima, per l’interscambio commerciale con i Paesi extra Ue27, una diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni a -8,7%”, meno per “le esportazioni a -4,3%”. Lo comunica l’Istat.

