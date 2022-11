Milano, 25 nov. (LaPresse) – È morto il signor Romano, che ieri era stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato per accedere al suicidio assistito. A darne la notizia è la figlia Francesca in un video messaggio dalla Svizzera. La figlia dell’uomo, in un video, spiega: “Sono venuta dalla California per essere con lui”.

