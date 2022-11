Milano, 25 nov. (LaPresse) – Sono in aumento i ricoveri negli ospedali italiani, relativi all’ultima settimana. Le terapie intensive hanno registrato 3 pazienti in più nelle corsie, mentre sono 632 in più i ricoverati nei reparti ordinari. In totale, secondo quanto emerge dai dati del ministero della Salute, pubblicati sul sito della Protezione civile, sono 250 i pazienti nelle intensive; 7.613 i ricoverati con sintomi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata