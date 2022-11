Milano, 24 nov. (LaPresse) – L’elettricità è stata ripristinata in tutta l’Ucraina. Lo annuncia il vice capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Kyrylo Tymoshenko, su Telegram, come riporta Ukrinform. “L’elettricità è stata fornita a tutte le regioni dell’Ucraina”, fa sapere Tymoshenko. Le prime infrastrutture a ricevere corrente sono state quelle “critiche”, mantre i tecnici sono al lavoro per ricollegare “gradualmente alla rete le utenze domestiche”.

