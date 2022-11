Torino, 24 nov. (LaPresse) – Il Portogallo supera 3-2 il Ghana nella gara valida per il Gruppo H del Mondiale in Qatar. Succede tutto nella ripresa. Cristiano Ronaldo sblocca il risultato al 20′ su calcio di rigore diventando il primo calciatore a segnare in cinque Mondiali diversi, poi Andre Ayew al 28′ pareggia con un tocco da due passi su passaggio di Kudus. Cinque minuti più tardi Joao Felix sigla il nuovo vantaggio dei lusitani su invito di Bruno Fernandes, al 35′ Rafael Leao appena entrato cala il tris prima del definitivo 3-2 al 44′ di testa di Bukari.

