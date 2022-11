Milano, 24 nov. (LaPresse) – È stato evacuato l’istituto Itis Galileo Galilei in via Paravia 31 Milano a seguito di diversi incendi che si sono sviluppati all’interno dell’edificio. Secodo quanto riferiscono i vigili del fuoco le fiamme si soon sviluppate al terzo piano e al piano sotterraneo: sul posto sono operativi 4 mezzi dei vigili del fuoco.

