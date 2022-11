Milano, 24 nov. (LaPresse) – “Il comitato” del Nord “l’ho voluto io ed al primo incontro voglio esserci io. Per cause di forza maggiore come vedete, sono in ospedale ma non preoccupatevi: sto bene. Ci vediamo il 3 a Giovenzano, sarà un grande incontro”. Lo dice in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Nord Lombardia il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, in questi giorni ricoverato per un’ulcera gastrica nell’ospedale di Varese.

