Milano, 24 nov. (LaPresse) – “Incontrare il Governo sulla manovra è importante. L’opposizione non si fa andando sempre in piazza ma proponendo alternative. E la politica non è una guerra perenne tra nemici ma un confronto tra avversari nell’interesse del paese. Ringrazio Giorgia Meloni. per la disponibilità”. Così su Twitter il leader di Azione del Terzo polo, Carlo Calenda. “Non ci sono oscure trame o promesse di ‘stampelle’, ma il normale dialogo che avviene in tutti paesi maturi tra maggioranza e opposizione che tali restano. Cerchiamo di ‘normalizzare’ la politica italiana e di legarla ai contenuti; basta conflitto ideologico infinito”, aggiunge Calenda.

