Milano, 24 nov. (LaPresse) – “No, non credo che siamo pronti” a votare la legge di bilancio “né se lo aspetta la Meloni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda ha risposto durante una conferenza del Terzo polo a Palazzo Pirelli a Milano. “Se passa il price cap variabile io sono contento per gli italiani. Non siamo disponibile al ‘tanto peggio tanto meglio’, cerchiamo di offrire soluzioni diverse”, ha aggiunto Calenda.

