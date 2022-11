Roma, 24 nov. (LaPresse) – “Io penso che vada rispettato con estrema attenzione il lavoro della commissione fatto in questi anni. Un lavoro condotto insieme. È una materia in cui non c’è differenza. Siamo tutti uguali. Non ci sono distinzioni non solo tra donne di partiti diversi, ma tra uomini e donne”. Così la presidente cel Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al convengo sui risultati della Commissione Femminicidio, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

