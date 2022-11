Milano, 24 nov. (LaPresse) – Dopo oltre 2 ore di discussione, il gip di Pavia Pietro Balduzzi ha rinviato al 13 dicembre l’udienza preliminare a carico di Schmuel Peleg, nonno del piccolo Eitan e del presunto complice Gabriel Abutul Alon, accusati di aver rapito il piccolo l’11 settembre 2021 e di averlo portato in Israele. Tempo che servirà alle parti per “definire con la procura e con il tutore del bambino un accordo che preveda la sospensione della pena per il nonno a fronte di una somma sostanziosa stanziata per gli studi e la crescita di Eitan”. È quanto ha detto l’avvocato Sara Carsaniga, difensore del nonno insieme al collega Mauro Pontini, al termine dell’udienza preliminare.

