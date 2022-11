Bruxelles, 15 nov. (LaPresse) – “Non abbiamo parlato di migranti. Abbiamo parlato di addestramento, al quale l’Italia parteciperà perché da mesi sta portando avanti con Kiev una loro richiesta in modo bilaterale con informazione specifiche che verrà fatta in Italia, mentre invece saranno mandati nella missione di addestramento che ci sarà in Germania degli ufficiali per implementare gli staff”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del Consiglio Ue Difesa a Bruxelles.

