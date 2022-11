Bruxelles, 15 nov. (LaPresse) – “Ho aggiornato i ministri sui lavori in corso sulla capacità di dispiegamento rapido dell’Unione europea, che è uno dei risultati chiave della Bussola Strategica. Lo staff militare ha presentato due scenari: uno scenario relativo al salvataggio – abbiamo visto quanto sia importante nell’evacuazione in Afghanistan nell’agosto 2021 – e poi una fase iniziale di un’operazione di standardizzazione”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Difesa

