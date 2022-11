Roma, 15 nov. (LaPresse) – “So che gli attacchi missilistici hanno fatto saltare l’energia in diversi luoghi. Stiamo lavorando, ripristineremo tutto, sopravviveremo a tutto”. È il messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mandato alla popolazione dopo il massiccio attacco missilistico da parte della Russia su gran parte del territorio ucraino, come riportano i media ucraini. Zelensky ha avvertito della possibilità di nuovi attacchi, invitando la popolazione a prendere riparo. Secondo il presidente ucraino sono stati oltre 80 i missili lanciati da Mosca, che hanno danneggiato molte infrastrutture e creato interruzioni dell’elettricità in molte città. “Sappiamo cosa vuole il nemico, ma non lo otterrà”, ha detto ancora Zelensky.

