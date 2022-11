Roma, 15 nov. (LaPresse) – Gli attacchi missilistici in corso da parte della Russia sul territorio dell’Ucraina sono una “reazione al discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del vertice del G20 a Bali. Lo ha scritto su Twitter il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak. “La Russia risponde al potente discorso del presidente Volodymyr Zelensky al G20 con un nuovo attacco missilistico. Qualcuno pensa seriamente che il Cremlino voglia veramente la pace? Il Cremlino vuole obbedienza. Ma alla fine, i terroristi perdono sempre”, ha scritto Yermak, con riferimento alle ’10 proposte per la pace’ di cui ha parlato Zelensky al G20.

