Roma, 15 nov. (LaPresse) – Papa Francesco è “profondamente addolorato” per l’attentato a Istanbul che, domenica 13 novembre, ha provocato otto morti e oltre 80 feriti in una delle vie centrali della capitale turca. In un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, al nunzio apostolico in Turchia, monsignor Marek Solczynski, il Papa invia le “condoglianze a famiglie e amici delle vittime e, assicurando la sua vicinanza spirituale”. Il Pontefice “prega affinché nessun atto di violenza scoraggi gli sforzi del popolo turco per costruire una società basata sui valori della fraternità, della giustizia e della pace”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata