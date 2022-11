Milano, 15 nov. (LaPresse) – Ha clpito la moglie 10 volte con una lama, un taglio più profondo alla schiena. Lei, per fortuna, è ancora viva. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato il marito della vittima, un 37enne del posto, incensurato, con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti.

