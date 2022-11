Roma, 15 nov. (LaPresse) – Nessun nuovo provvedimento sul tavolo ma una panoramica sul fronte dell’immigrazione, una “riunione interlocutoria” dove il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto un discorso generale sul tema dell’immigrazione sottolineando come l’approccio generale delle norme vada affrontato da vari punti di vista e come per gli ingressi di irregolari vadano fatti insieme ai paesi di transito e di partenza perchè “bisogna creare degli accordi”. È quanto si apprende al termine del vertice che si è tenuto al Viminale tra il ministro e i capigruppo di maggioranza di FdI, Lega, Fi e Noi Moderati di Camera e Senato.

