Milano, 14 nov. (LaPresse) – “Il mondo è abbastanza grande perché i due Paesi (Cina e Stati Uniti ndr.) possano svilupparsi e prosperare insieme”. È quanto il presidente cinese, Xi Jinping, ha detto al presidente Usa Joe Biden nel corso del loro incontro avvenuto a margine del G20 di Bali, secondo quanto riferisce una portavoce del ministero degli Esteri cinese. “Le due parti dovrebbero avere una percezione corretta delle rispettive politiche interne ed estere e delle intenzioni strategiche. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti non devono essere un gioco a somma zero, in cui una delle due parti è più competitiva o prospera a spese dell’altra”, ha detto ancora Xi, aggiungendo che “i successi di Cina e Stati Uniti sono opportunità, non sfide, per l’altro” e che “le due parti dovrebbero rispettarsi a vicenda, coesistere in pace, perseguire una cooperazione vantaggiosa per tutti e lavorare insieme per garantire che le relazioni Cina-Stati Uniti procedano sulla giusta rotta senza perdere la direzione o la velocità, e ancor meno entrare in collisione”. “Le interazioni tra Cina e Stati Uniti dovrebbero essere definite dal dialogo e dalla cooperazione win-win, non dal confronto e dalla competizione a somma zero”, ha dichiarato Xi.

