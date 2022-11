Milano, 14 nov. (LaPresse) – Nel corso dell’incontro con il presidente Usa Joe Biden, avvenuto a margine del G20 di Bali, il presidente cinese “Xi Jinping ha affermato che la Cina è molto preoccupata per l’attuale situazione in Ucraina”. Lo riferisce il ministero degli Esteri cinese. “Di fronte a una crisi globale e complessa come quella ucraina, ci sono diversi punti che meritano una seria considerazione: In primo luogo, non ci sono vincitori nei conflitti e nelle guerre; in secondo luogo, non esistono soluzioni semplici a problemi complessi; in terzo luogo, bisogna evitare il confronto tra grandi potenze”, ha detto Xi secondo quanto riferito dal ministero. Xi ha affermato che “la Cina si è sempre schierata dalla parte della pace e continuerà a promuovere i colloqui di pace” e ha aggiunto che Pechino “sostiene e attende con ansia la ripresa dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina”. “Allo stesso tempo, la Cina spera che gli Stati Uniti, la Nato e l’Unione europea dialoghino con la Russia”, ha concluso Xi.

