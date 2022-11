Milano, 14 nov. (LaPresse) – “La Russia non è nella posizione per poter dettare le sue condizioni” per un negoziato. Lo afferma su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri dell’Ucraina, Oleg Nikolenko. “La formula di pace per l’Ucraina rimane invariata: la fine immediata della guerra, il ritiro di tutte le truppe russe, il ripristino dell’integrità territoriale ucraina, il risarcimento dei danni causati e la fornitura di garanzie effettive di non ripetizione dell’aggressione. Con altre condizioni sarà impossibile raggiungere una pace duratura”, aggiunge Nikolenko.

