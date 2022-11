Torino, 14 nov. (LaPresse) – Ahlam Albashir, arrestata come sospetta autrice dell’attentato terroristico di Istanbul, “ha dichiarato di essere stata addestrata dall’organizzazione terroristica Pyd/Ypg come ufficiale dell’intelligence speciale e di essere entrata illegalmente nel nostro Paese attraverso Afrin per compiere un’azione. Ha ricevuto un ordine di azione dal quartier generale dell’organizzazione terroristica Pkk/Pyd/Ypg a Kobane, in Siria, il 13 novembre intorno alle 16.20. Ha dichiarato di aver compiuto l’attentato ed è fuggita”. Lo ha reso noto in una dichiarazione il dipartimento di polizia di Istanbul, citato dall’agenzia Anadolu. Nell’operazione, è stato specificato, 46 persone sono state messe in custodia.

