Washington (Usa), 14 nov. (LaPresse) – Il presidente Joe Biden ha espresso al presidente cinese Xi Jinping la sua contrarietà alle azioni “coercitive e sempre più aggressive” della Cina nei confronti di Taiwan. Biden ha anche sollevato con Xi la questione della violazione dei diritti umani, in partcillare in riferimento a Xinjiang, Tibet e Hong Kong. Lo riferisce la Casa Bianca, nel dare conto dei contenuti dell’incontro bilaterale tra il presidente Usa e quello cinese a margine del G20 in Indonesia.

