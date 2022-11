Milano, 14 nov. (LaPresse) – “Le migrazioni forzate, per fuggire a guerre, fame, persecuzioni o mutamenti climatici, sono uno dei grandi mali di questa epoca, che potremo affrontare alla radice solo assicurando un reale sviluppo in ogni Paese”. Così Papa Francesco ricevendo in Udienza al Palazzo Apostolico Vaticano, i Membri della Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale e Volontario (FOCSIV) in occasione del 50° di fondazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata