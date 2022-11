Roma, 14 nov. (LaPresse) – “Fortunatamente mai avuto problemi, sono cresciuta alla ‘Ginnastica Fabriano’ e ringrazio le mie allenatrici, sempre vicine a me, mi hanno fatto crescere tantissimo dal punto di vista umano e sportivo. Sono vicina alle ginnaste che hanno vissuto questi problemi, mi spiace per questa situazione, ma la ginnastica resta uno sport bellissimo e pieno di tante emozioni”. Così Sofia Raffaeli, pluri-campionessa del mondo di ritmica azzurra, alla consegna dei Collari d’oro al merito sportivo alla palestra monumentale del Foro Italico, parlando delle denunce di diverse ginnaste su presunti maltrattamenti e pressioni psicologiche. “La mia vita è cambiata molto – prosegue la 18enne – la ginnastica ritmica non veniva seguita molto rispetto alle altre discipline. Siamo molto contenti che grazie a queste vittorie siamo riusciti a far conoscere questo sport che è veramente bello”.

