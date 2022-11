Milano, 13 nov. (LaPresse) – “Cosa ci sta dicendo il Signore davanti a questa terza guera mondiale? Ce lo chiediamo” ma in ogni caso “bisogna non fuggire”. “Oggi ognuno di noi si deve interregare davanti a questa terza guerra mondiale così crudele, davanti alla fame di tanti bambini, di tanta gente. Posso sprecare i miei soldi, la mia vita e il senso della mia vita senza il coraggio di andare avanti?”. Così Papa Francesco parlando a braccio nel corso dell’omelia in occasione della Santa Messa per la VI Giornata Mondiale dei Poveri.

