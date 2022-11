Milano, 13 nov. (LaPresse) – “Quanto accaduto ieri sera a ‘Ballando con le stelle’, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera ‘Ballando con le stelle’. È quanto si legge in una nota della Rai dopo la vicenda che ha visto protagonista il comico romano, sorpreso a indossare una maglia della X Mas durante le prove di Ballando con le stelle.

