Milano, 13 nov. (LaPresse) – “Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto durante le prove del programma. Sono un collezionista di maglie, ho quella di Mao, dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero. Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Enrico Montesano, dopo le immagini che lo ritraggono alle prove di ‘Ballando con le stelle’ con la maglia della X Mas, formazione paramilitare fascista.

