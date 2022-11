Istanbul (Turchia), 13 nov. (LaPresse/AP) – Undici persone sono rimaste ferite a causa di un’esplosione in una strada pedonale nel centro di Istanbul. Lo riportano i media locali. La via interessata è Istiklal Caddesi. Sul posto ambulanze, camion dei pompieri e polizia. Ancora sconosciute le cause dell’accaduto.

