Roma, 13 nov. (LaPresse) – Non avendo accolto i migranti a bordo della nave ong Ocean Viking nei suoi porti l’Italia “esce perdente” da questa vicenda. Lo ha detto il portavoce del governo di Parigi, Olivier Véran, a BfmTv. “C’è un meccanismo di solidarietà europeo – ha aggiunto – il che significa che un gran numero di Paesi, in particolare Francia e Germania, si impegnano in cambio del fatto che l’Italia accolga le navi per recuperare stranieri nel suo territorio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata