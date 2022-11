Roma, 13 nov. (LaPresse) – La Francia “non terrà in considerazione” la presa in carico di poco più di 3mila migranti presenti in Italia, di cui 500 entro l’anno, stabilita nell’ambito ambito del meccanismo europeo di solidarietà. Lo ha detto il portavoce del governo di Parigi, Olivier Véran, a BfmTv. Una decisione presa dopo che l’Italia ha rifiutato di accogliere nei suoi porti la nave della Ong Ocean Viking, che trasportava 234 migranti, giunta poi nel porto francese di Tolone. Per il governo francese, quello di Roma “è un rifiuto” degli accordi europei sull’accoglienza dei migranti.

