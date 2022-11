Milano, 13 nov. (LaPresse) – “A 7 anni dagli attentati di Parigi, non dimentichiamo l’italiana Valeria Solesin – uccisa al Bataclan – e tutte le vittime di quel terribile 13 novembre. Il Governo terrà sempre alta la guardia contro il terrorismo per garantire sicurezza e libertà in Italia e nel resto d’Europa”. Così la premier Giorgia Meloni in un tweet ricordando la vittima italiana della strage nel locale parigino avvenuta 7 anni fa.

