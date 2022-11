Roma, 12 nov. (LaPresse) – Per le Olimpiadi di Milano-Cortina “c’è il commissario, sarà necessario per arrivare a compimento di alcune infrastrutture fondamentali di commissariare, avere due-tre commissari per alcune opere fondamentali, perché sennò non riusciremo ad averle in tempo”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando a margine del forum Pmi.

