Roma, 12 nov. (LaPresse) – “La platea dei lavoratori che potrebbe usufruire” dei fringe benefits fino a tremila euro “è ridotta, circa il 17%, e non ci convince perché si sposta la palla nel campo delle imprese, alcune potranno erogarlo, alcune in maniera parziale, altre non potranno erogarlo perché non sono nelle condizioni di avere spazi di bilancio. Chiediamo che l’assunzione di responsabilità sia del governo, con il taglio delle tasse sul lavoro”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando a margine del forum Pmi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata