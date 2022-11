Maastricht (Olanda), 11 nov. (LaPresse) – “E se oggi possiamo guardare agli orizzonti della cittadinanza europea, della moneta unica, di una politica estera e di sicurezza comune, di cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, lo possiamo fare perché siamo debitori a Maastricht, a quel Trattato che consentì di trasformare il processo comunitario in un’Unione politica, capace di proiettarsi oltre un’integrazione meramente economica e commerciale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’House of Government in occasione dei trent’anni della firma del Trattato.

