Roma, 11 nov. (LaPresse) – “Il superbonus al 110% non ha funzionato, la copertura ha creato una deresponsabilizzazione: non ci si è chiesti se il prezzo dei lavori era congruo e questo ha portato a un aumento dei prezzi delle materie prime. Inoltre il beneficio è andato prevalentemente a favore dei ceti medio-alti. Abbiamo deciso di correggere alcune distorsioni, per questo il bonus passa al 90%”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa.

