Roma, 11 nov. (LaPresse) – “Rispetto allo stock esistente stiamo studiando una via d’uscita, ma voglio dire che la cessione e la cedibilità del credito di imposta è una possibilità, non il diritto. Chi vorrà fare questi interventi hanno la certezza di poter usufruire di detrazioni negli anni, ma non hanno la certezza di poter cedere il credito di imposta, altrimenti avremmo creato una moneta che non è stata creata”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa.

