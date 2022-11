Roma, 11 nov. (LaPresse) – “Io chiedo che si costruisca una soluzione europea oppure in alcuni casi si fa e in alcuni casi non si fa? Io credo che la questione non sia un tema semplicemente di gestione dei migranti ma che la questione sia stabilire che tutti hanno gli stessi diritti all’interno dell’Unione europea. E su questo penso che qualsiasi persona dotata di senno, indipendentemente da quello che pensa sulla vicenda migranti e di me e sul governo italiano, si renda conto che c’è un tema nazionale che è una cosa un po’ più complessa e un po’ più ampia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

