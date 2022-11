Roma, 11 nov. (LaPresse) – “L’Italia ha fatto sbarcare 600 persone nello stesso giorno in cui si parlava dell’Ocean Viking, e qui di fronte a 234 persone saltano le relazioni diplomatiche? A me pare francamente una reazione molto forte, che rischia di tradire altro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Io credo che la situazione non si può più gestire come è stato fatto finora – aggiunge –. O decidiamo che l’Italia è l’unica porta d’Europa per l’immigrazione, accettando l’unico Paese di sbarco, ma personalmente non sono d’accordo e non credo di avere ricevuto questo mandato dagli italiani, chiederò al Parlamento cosa ne pensa. L’altra ipotesi, che non voglio fare perché non credo sia intelligente, è litigare con Francia, Spagna, Grecia, Malta, per capire ogni volta” cosa fare, “io vorrei cercare una soluzione comune, e l’unica soluzione comune possibile e seria, che ho proposto in questi giorni anche parlando con Macron, è la difesa dei confini esterni dell’Unione Europea. Una missione europea per capire come bloccare le partenze, ragionando con i paesi del nord Africa, distribuendo equamente solo i rifugiati tra i 27 paesi europei”.

