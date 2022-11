Roma, 11 nov. (LaPresse) – “La richiesta di isolamento dell’Italia da parte della Francia? Anche questa tradisce una dinamica europea per me curiosa. L’Europa della solidarietà e della condivisione…poi se c’è un problema tra due nazioni, con una che dice a tutte le altre ‘isolate’… Voglio sperare che chiaramente questo non accada, non sarebbe intelligente per la condizione nella quale l’Europa si trova”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Oggi il problema è capire come Europa intenda affrontare questa materia. L’Europa potrebbe decidere di affrontare questa materia isolando l’Italia ma io credo che sarebbe meglio isolare gli scafisti”, aggiunge.

